Bolsonaro pediu inserção de dados falsos em cartão de vacina, disse Cid em delação

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), disse à Polícia Federal (PF) em acordo de colaboração premiada que o ex-presidente solicitou a inserção de dados falsos de vacinação contra covid-19 no sistema do SUS para obter o cartão de vacina.

De acordo com Cid, Bolsonaro pediu que a inserção dos dados falsos também fosse feita para a sua filha, Laura Bolsonaro. No depoimento, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro afirmou que imprimiu os certificados de vacinação falsos e entregou nas mãos do ex-presidente.