Raquel Lyra pressiona o PSDB por fusão e diz que há chance concreta de sair do partido

Raquel Lyra, governadora de Pernambuco / Crédito: FÁBIO LIMA

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB)m tem pressionado a cúpula tucana por uma resolução sobre o futuro do partido. Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil, ela tem dado ultimato à legenda de que quer a questão resolvida até depois do Carnaval. Em entrevista ao programa Canal livre da Band, Lyra não descartou a possibilidade de sair do PSDB. “Independentemente do partido político, eu estou comprometida com o povo de Pernambuco. Foi uma campanha eleitoral dura, uma governadora vinda do interior. Há a possibilidade sim, concreta, de que eu saia do partido”, disse a chefe do Executivo pernambucano.

A governadora deu uma resposta evasiva quando foi questionada sobre a possibilidade de se filiar ao PT. "Tenho uma excelente relação com o Governo Federal e respeito o presidente Lula por toda sua história, ele é pernambucano e está buscando para o nosso estado investimentos que são estruturadores", disse Raquel.