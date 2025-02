O POVO News: Bolsonaro vai ao Senado e critica Lula; Paraná Pesquisas; e incêndio no Projac

Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa O POVO News realiza a 529ª edição na noite desta terça-feira, 18. A programação repercute o almoço do ex-presidente Jair Bolsonaro com a bancada do PL no Senado. Após o encontro, o ex-mandatário comentou sobre os resultados da Paraná Pesquisas e chamou o presidente Lula de "incompetente".



Assista ao vivo, clicando aqui ou no player abaixo:

O levantamento mostrou que o petista é superado em eventual primeiro turno apenas por Bolsonaro, que está inelegível. Enquanto Lula aparece com 33,8% das intenções de voto, o ex-presidente ficou com 36%. Pela margem de erro, há empate técnico entre eles.