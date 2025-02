O POVO News: Bolsonaro se prepara para denúncia da PGR; Avião capota em aeroporto de Toronto

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 18, repercute a denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, por suposta participação em trama golpista após as eleições de 2022, e que deve ser encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF) nos próximos dias. A expectativa é que ocorra antes do Carnaval.

Bolsonaro é apontado como um dos principais beneficiários do plano de golpe de Estado tramado por ex-ministros e militares após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O plano, batizado de Punhal Verde e Amarelo, previa o impedimento da posse do petista, além do assassinato dele, de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), e do ministro Alexandre de Moraes, do STF.