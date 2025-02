'Lei Anti-Oruam': Câmara do Rio discutirá contratação de artistas que fazem apologia ao crime

O projeto, de autoria da vereadora Talita Galhardo (PSDB) e coautoria de Pedro Duarte (Novo), foi protocolado nesta segunda-feira, 17, antes da sessão extraordinária que abriu o ano legislativo de 2025 na Câmara do Rio.

Os vereadores do Rio de Janeiro devem começar a discutir em breve um projeto de lei nos moldes da proposta apelidada de "Lei Anti-Oruam", que proíbe o Executivo municipal de contratar shows, artistas e eventos abertos ao público que envolvam, no decorrer da apresentação, expressões de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas.

Para ser aprovado, o projeto precisa ser distribuído para uma das comissões da Casa e passar pelo crivo da Comissão de Justiça e Redação. Os grupos terão 15 dias para dar o parecer sobre o projeto, que, se aprovado, poderá ir à votação do plenário.

O texto que será discutido na Câmara do Rio foi resultado da unificação dos projetos de Talita e Duarte. Os vereadores chegaram a um acordo para facilitar a costura política na Casa e angariar o apoio dos demais parlamentares.

"Espero que os inúmeros projetos similares no País consigam pautar o debate nacionalmente. Uma coisa é liberdade de expressão; outra coisa é o Poder Público financiar, com dinheiro do contribuinte, espetáculos que cultuam, em suas letras, o tráfico. Basta de apologia ao crime", afirma Pedro Duarte.