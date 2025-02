Gleisi rebate críticas de advogado a Lula: 'Nunca se isolou do povo brasileiro'

A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, defendeu nesta terça-feira, 18, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), frente às críticas feitas por um aliado, o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay.

"Lula entrou na vida política do Brasil para enfrentar os ventos e as adversidades. Já superou situações ainda mais difíceis sem nunca se abater, porque é movido por um ideal de país. E, principalmente, porque nunca se isolou do povo brasileiro, que nele depositou mais uma vez sua confiança, para transformar o presente e construir o futuro", diz trecho da mensagem de apoio publicada no X (antigo Twitter).