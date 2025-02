Bolsonaro vai ao Senado para almoço do bloco de oposição

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) irá a um almoço organizado pelos senadores da oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira, 18.

A presença do ex-presidente na refeição do bloco Vanguarda, formado por PL, Progressistas, Republicanos e Novo, ocorre em meio à expectativa de que, ainda nesta semana, a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresente ao Supremo Tribunal Federal (STF) denúncia contra Bolsonaro e outros indiciados pela Polícia Federal (PF) por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.