Afonso Motta exonera assessor que foi alvo da PF por suspeitas de desvios de emendas

O deputado federal Afonso Motta (PDT-RS) exonerou nesta terça-feira, 18, o secretário parlamentar Lino Rogério da Silva que, na semana passada, foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) que investiga desvios de emendas destinadas a um hospital do interior do Rio Grande do Sul. Lino também desocupou o imóvel funcional onde morava com o parlamentar e que foi um dos endereços vasculhados pelos policiais. O Estadão procurou Lino Rogério da Silva, mas não havia obtido retorno até a publicação deste texto.

Ao Estadão, Afonso Motta disse que está "constrangido" por ter que exonerar Lino, mas que decidiu afastá-lo definitivamente do cargo para garantir o desenrolar das investigações. "[Estou] cumprindo com o que me cabe. Busco a verdade e ele tem direito de se defender", disse o deputado.

A exoneração foi adiantada por Afonso Motta na última quinta, 13, dia em que a operação da PF foi deflagrada. O deputado, que estava no Rio Grande do Sul quando se deu a ação policial, foi até Brasília de avião para se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Na saída do encontro, ele saiu em defesa de Lino, mas disse que deveria exonerá-lo do cargo. Lino deixou o imóvel funcional em Brasília na sexta-feira, 14, um dia após a operação. Segundo o Regimento Interno da Câmara, ele deverá devolver o crachá e as chaves do gabinete para a Casa. Afonso Motta não soube dizer quando Lino fará o procedimento. A operação, nomeada como EmendaFest, fez buscas em 11 endereços residenciais e comerciais ligados aos investigados em Brasília e nos municípios gaúchos de Estrela, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Lajeado.

Os policiais identificaram que Lino participava de um esquema de desvios de emenda junto ao lobista Cliver André Fiegenbaum e o Hospital Ana Nery, de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande de Sul. Conversas entre o secretário e Fiegenbaum indicam um acerto de propina em troca da indicação de emendas. O valor combinado teria sido de 6% sobre três repasses ao hospital, no valor total de R$ 1 milhão, nos anos de 2023 e 2024. Quem ordenou a realização da operação contra os investigados foi o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino. Segundo o magistrado, as provas reunidas demonstram a participação dos investigados para o "sucesso da destinação de emendas parlamentares para o Hospital Ana Nery e a consequente apropriação por particulares de parte desses recursos". Na quinta-feira, Afonso Motta disse que estava "preocupado" e "sensibilizado" com as descobertas feitas pela PF. O parlamentar afirmou ainda que Lino trabalhou com ele por 15 anos e que sempre acompanhou as indicações feitas pelo gabinete.