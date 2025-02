Zema participa de corrida do Bope em Belo Horizonte

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), participou da corrida de rua do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) na capital mineira. Ele disse ter percorrido o trajeto de cinco quilômetros em 30 minutos. "Com garra, disciplina e muita determinação, estou sempre pronto para qualquer desafio!", escreveu em publicação no Instagram neste domingo, 16.

O evento tinha duas modalidades de corrida, com trajetos de cinco e dez quilômetros; além de uma caminhada e uma corrida com percurso para crianças entre quatro e 13 anos. Em um clique compartilhado pelo perfil de Zema nos stories (publicações que somem em 24 horas), uma apoiadora registrou o momento. "Corremos 5 km com o governador", comemorou.