Vice-presidente do PT acusa Anielle de envolvimento com funcionário fantasma

O vice-presidente do PT, Washington Quaquá, disse que pedirá uma investigação contra a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT), por envolvimento com um suposto funcionário fantasma da Prefeitura de Maricá, no Rio de Janeiro. O dirigente da sigla e atual prefeito do município afirmou que levará o caso à Comissão de Ética do partido.

Quaquá acusa Anielle de ter ligação com Alex da Mata Barros, ex-assessor da prefeitura de Maricá, que também trabalhou no Ministério da Igualdade Racial. Barros foi contratado pela Pasta em 17 de maio de 2024 para atuar como consultor do Projeto Gente Negra "Reconstrução e Desenvolvimento".