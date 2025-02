'Turminha dos direitos humanos, não encham meu saco', diz Cláudio Castro sobre ataque a DP

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), reagiu nas redes sociais a um ataque realizado a uma unidade policial na Baixada Fluminense. No sábado, 15, a 60.ª Delegacia de Polícia (DP) em Campos Elíseos, Duque de Caxias, foi invadida por homens que tentavam libertar o suposto chefe do tráfico de drogas da comunidade de Vai Quem Quer, Rodolfo Manhães Viana, vulgo Rato, e Wesley de Souza do Espírito Santo, braço direito de

"A resposta será dura e na mesma proporção, só que com efetividade e dentro da lei. Turminha dos 'direitos humanos', não encham meu saco", disse Castro no X (antigo Twitter). O governador ainda afirmou que os suspeitos foram identificados e que o ataque não ficaria "por isso mesmo".