MPF arquiva denúncia contra governador de SC sobre elogio a cidade por 'cor da pele'

O Ministério Público Federal (MPF) decidiu arquivar denúncia registrada em janeiro contra o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), após ele afirmar em cerimônia de abertura de evento em Pomerode (SC) que a cidade se destaca pela "cor da pele das pessoas".

A acusação de suposta prática de racismo foi feita pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Sapucaia do Sul (RS). A declaração do governador ocorreu durante a 40.ª Festa Pomerana, que celebra a cultura germânica na região do Vale do Itajaí.