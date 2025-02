Atentado contra ex-prefeito foi forjado, dizem polícia e MP

A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) concluíram que o atentado a tiros contra o ex-prefeito Taboão da Serra (SP) José Aprígio da Silva (Podemos), em outubro do ano passado, foi forjado. Segundo autoridades, o episódio foi encenado para dar projeção à campanha pela reeleição.

A investigação aponta que aliados de José Aprígio buscavam uma "vantagem eleitoral" e planejaram o atentado para mobilizar os eleitores. Ele não conseguiu se reeleger. O ex-prefeito é investigado por suspeita de participação no plano. O Estadão apurou que um sobrinho de José Aprígio, Christian Lima Silva, e três secretários durante sua gestão - José Vanderlei (Transportes), Ricardo Rezende (Obras) e Valdemar Aprígio (Manutenção) - também são alvo do inquérito. Eles não foram localizados.

De acordo com o Ministério Público, há "indícios razoáveis" de que aliados do ex-prefeito estão envolvidos em "crime grave cujas impressões iniciais apontam a hediondez" e que causou "grande comoção e medo na comunidade local, além da possibilidade de influir diretamente na eleição municipal".

Caso

No dia 18 de outubro de 2024, José Aprígio foi atingido na clavícula por um tiro de fuzil. O disparo perfurou o vidro do carro blindado da prefeitura, um Jeep Renegade preto, na BR-116. Vídeos gravados pela equipe do então candidato à reeleição foram divulgados nas redes sociais.

Os carros usados no dia do crime foram encontrados em Osasco - um deles, um Nissan March, estava incendiado. A arma, um fuzil AK-47, não foi localizada. O atirador, Gilmar de Jesus Santos, está preso.