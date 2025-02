Reunião do Brics em julho será no Rio de Janeiro, anunciam Paes e Mauro Vieira

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, anunciaram que a capital fluminense sediará a reunião dos chefes de Estado do Brics, nos dias 6 e 7 de julho deste ano. Na postagem, neste sábado, 15, na rede social X, Paes incluiu um vídeo em que Vieira dá a notícia.

No vídeo, Paes aparece ao lado de Vieira e diz que o anúncio é uma "grande notícia" e um "presente" para o Rio. Em seguida, Vieira afirma ter "grande prazer" em estar com o prefeito e em "estreitar essa colaboração, essa parceria, entre o governo federal e o Rio de Janeiro".

"Receberemos na cidade do Rio de Janeiro chefes dos 20 países que integram o Brics, nas duas categorias de membros plenos e parceiros", declarou o ministro. Vieira prosseguiu: "Vamos tomar decisões muito importantes para o desenvolvimento de todos esses países, para a cooperação e a melhoria da condição de vida de todos os habitantes desses países".

Na sequência, Vieira afirmou que o Rio será, mais uma vez, "palco de uma reunião internacional". Paes agradeceu ao governo pelo reconhecimento do "protagonismo" e da "face internacional" da capital fluminense. O prefeito também aproveitou para pedir que o governo decrete o Rio de Janeiro como a "capital honorária do Brasil".

"A gente se sente muito orgulhoso de representar todos os brasileiros com as belezas da nossa cidade, com os seus desafios, ninguém aqui é inocente nem ingênuo, mas é uma cidade muito especial", afirmou Paes. "Rio, mais uma vez, capital do mundo. Foi G20 ano passado, agora Brics. E quem sabe eu consiga o decreto presidencial dizendo Rio, capital honorária do Brasil", completou.