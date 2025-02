PGR pede condenação de ex-integrantes da cúpula da PMDF por omissão e tentativa de golpe no 8/1

O procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que condene sete ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por omissão e tentativa de golpe em 8 de Janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes.

O parecer do procurador-geral foi enviado na sexta-feira, 14, ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que relata os casos do 8 de Janeiro no STF.