O que Janja fez em Roma e quais foram os custos da viagem; entenda

Após quatro dias em Roma, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicou em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 13, um relato das agendas que participou em viagem à capital da Itália e contou estar retornando ao Brasil. Como mostrou o Estadão, os gastos preliminares com a comitiva que acompanha a primeira-dama são de, ao menos, R$ 140 mil até agora. O valor ainda não inclui as diárias pagas a Janja nem os gastos com passagens de dez dos 12 membros do grupo.

Janja, que não possui cargo formal no governo, viajou na comitiva oficial brasileira a convite do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, para participar de compromissos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A entidade internacional foi lançada pelo Brasil durante a reunião do G20 no Rio de Janeiro, em 2024.

Agora, o grupo se reuniu para eleger seu primeiro presidente, cargo pleiteado pelo Brasil e que ficou com Dias, em eleição realizada nesta terça-feira, 11. No dia seguinte, a primeira-dama encontrou o Papa Francisco, em uma conversa que afirmou ter sido reservada, afirmando apenas que o pontífice perguntou muito sobre a recuperação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que realizou cirurgia na cabeça para drenar um hematoma, em dezembro do ano passado. "Agora é nosso momento de orar muito pela saúde do Papa." Com bronquite desde o início de fevereiro, o líder da igreja católica voltou a ser internado nesta sexta-feira, 14.

Janja também disse ter conversado com o Papa sobre a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. Após o encontro, ela discursou na cerimônia do Conselho de Governança do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida) nesta quarta-feira, 12, e se disse "muito honrada" com o convite. No discurso, a primeira-dama ressaltou que a desigualdade no acesso a alimentos e a insumos para a produção agrícola se aprofunda com o agravamento das mudanças climáticas e a expansão de conflitos armados ao redor do mundo. A declaração da primeira-dama ocorre uma semana depois de uma afirmação do marido sobre o mesmo tema repercutir mal no Brasil. Lula sugeriu que a população deixe de comprar produtos que estejam muito caros, como estratégia frente à alta da inflação sobre o preço da comida.