O POVO News: Lula tem pior aprovação de todos os mandatos; Google emite alerta falso

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News realiza a 527ª edição na noite desta sexta-feira, 14. A programação aborda pesquisa Datafolha que mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a pior aprovação de todos os mandatos dele.

