Moraes vota para que STF julgue morte de Rubens Paiva e outras vítimas da ditadura

Na prática, a decisão é sobre se a Lei da Anistia se aplica ou não a violações de direitos humanos cometidos por militares no período.

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar nesta sexta-feira, 14, a continuidade de investigação sobre as mortes do ex-deputado Rubens Paiva e outras duas vítimas da ditadura militar. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou para que os casos tenham "repercussão geral", ou seja, tenham suas decisões aplicáveis em outros processos semelhantes.

Nos três recursos extraordinários analisados, o Ministério Público Federal (MPF) busca a responsabilização penal de agentes públicos envolvidos no desaparecimento de pessoas opositoras do regime militar. O argumento é de que os atos imputados aos agentes configuram crimes de lesa-humanidade e, por isso, não estariam contemplados na Lei da Anistia.

Os três processos tratam do desaparecimento do ex-deputado Rubens Beyrodt Paiva e de Mário Alves de Souza Vieira, cujos corpos nunca foram encontrados, e da morte de Helber José Gomes Goulart. Os restos mortais de Helber José foram identificados no Cemitério de Perus em 1992.

O debate sobre a responsabilização de militares envolvidos em crimes contra os direitos humanos durante a ditadura foi reacendido com a estreia de "Ainda Estou Aqui", que conta a história da vida da viúva do parlamentar, Eunice Paiva, e de seus filhos após a morte do marido. O longa foi indicado ao Oscar 2025 nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. Fernanda Torres, que interpreta Eunice, concorre ao prêmio de Melhor Atriz.

Rubens Paiva foi detido em casa no dia 20 de janeiro de 1971 e levado ao Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), no Rio de Janeiro, onde foi torturado e morto.