Grupo que desviava milhas aéreas de parlamentares é alvo de nova fase de operação

Uma nova fase da Operação Hermes foi deflagrada nesta quinta-feira, 13, com mandados de busca e apreensão sendo cumpridos nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas e Una, na Bahia. A ação conjunta entre a Polícia do Senado Federal e a Polícia Civil baiana, que busca d15esmantelar organização criminosa que desviava milhas aéreas de integrantes do Congresso Nacional.

Com dados dos senadores, o grupo roubava as milhas aéreas, as convertia em passagens de avião e depois as vendia para terceiros. A estimativa é que o prejuízo causado ultrapassa R$ 2 milhões.