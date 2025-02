Filho de Milton Leite assume secretaria de Ricardo Nunes

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) nomeou nesta sexta, 14, o deputado federal, Alexandre Leite (União Brasil-SP) como secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo. O parlamentar é filho do presidente municipal do União Brasil, o ex-vereador Milton Leite, que presidiu a Câmara Municipal de São Paulo até dezembro de 2024. Considerado um dos políticos mais influentes no Estado, ele tenta passar o legado político para os filhos. O anúncio foi feito durante agenda no extremo sul da cidade - reduto político da família Leite.

Além do deputado federal, o ex-vereador é pai do deputado estadual Milton Leite Filho (União Brasil-SP). A ideia é que um dos dois assuma o diretório municipal do partido antes das eleições de 2026.