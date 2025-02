Polícia Federal identifica homem que ameaçou Lula em rede social no Pará

O suspeito teria feito as publicações durante visita de Lula a Belém (PA), de acordo com a investigação. Com autorização da Justiça Federal, a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão contra o homem, que foi ouvido pelos agentes.

Um homem que postou em rede social ameaças de atentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira, 12, no Pará. Segundo a corporação, a ação teve como objetivo "investigar e coibir ameaças" contra a vida do presidente.

Nesta quinta-feira, 13, o presidente da República chegou a Belém para cumprir agenda na capital paraense. Ele deve participar de cerimônias de entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida e do anúncio do Banco da Amazônia. Antes, Lula estava em Macapá (AP).

O presidente se lançou em uma série de viagens, previstas por uma nova estratégia do Palácio do Planalto para divulgar resultados e combater a queda de popularidade do governo. Devem fazer parte do cronograma de viagens a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e ministros de Estado.