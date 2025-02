O POVO News: Hamas vai libertar reféns; bolsonarista que matou petista é condenado

Segunda edição do programa vai ao ar às 18 horas no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok do O POVO e no O POVO+ / Crédito: O POVO

Com a apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News realiza a 526ª edição na noite desta quinta-feira, 13. A programação aborda a confirmação do Hamas de que libertará reféns israelenses no sábado, 15. A situação abre caminho para resolver a disputa que ameaçava o cessar-fogo na Faixa de Gaza. Assista ao vivo, clicando aqui ou no player abaixo:

Anteriormente, o Hamas ameaçou atrasar as novas solturas, acusando Israel de não cumprir as obrigações do acordo e violar os termos da trégua. Com o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os israelenses prometeram realizar uma ofensiva, caso os reféns não fossem liberados.

Outro destaque do O POVO News 2ª edição é a condenação do ex-agente penitenciário federal Jorge Guaranho pelo assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, em 2022. Ele foi condenado a 20 anos de prisão, em regime fechado. O bolsonarista invadiu o aniversário de 50 anos do petista, matando-o a tiros na frente de familiares e convidados. A celebração tinha temática do PT e, segundo o vigilante do local, Guaranho gritou "aqui é Bolsonaro" antes de atirar. Para tratar desses e de outros assuntos, participam do programa os seguintes jornalistas do O POVO: Plínio Bortolotti, Guálter George e João Paulo Biage. Além deles, são convidados Vinícius Bonato, repórter da CBN Curitiba, e Manuel Furriela, professor de Direito Internacional.