Motta diz que encontro com Lula foi amistoso e que fiou combinado um diálogo constante

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocorrida na quarta-feira, 12, durante a noite, foi amistosa, que falaram sobre economia e que combinaram ter diálogo constante entre o Executivo, a Câmara e o Senado.

As declarações ocorreram na manhã desta quinta-feira, 13, ao chegar na Câmara. Na ocasião, Motta foi questionado sobre uma reunião entre ele, Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em Brasília. Segundo o jornal O Globo, o encontro ocorreu na Granja do Torto.