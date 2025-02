Parlamentares da CPMI do 8/1 vão se reunir com representantes da Comissão de Direitos Humanos

Deputados e senadores que fizeram parte da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos de 8 de janeiro de 2023 se reúnem com a delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) na manhã desta quarta-feira, 12. O grupo está no Brasil a convite do governo brasileiro para fazer um diagnóstico das condições de liberdade de expressão nas redes sociais.

O grupo que recebe a delegação da Comissão, que integra a Organização dos Estados Americanos (OEA), inclui os deputados Laura Carneiro (PSD-RJ), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ); e os senadores Humberto Costa (PT-PE) e Eliziane Gama (PSD-MA), que foi relatora da comissão do 8 de Janeiro.

Nesta terça-feira, 11, Villareal esteve com parlamentares bolsonaristas que denunciaram "censura" da parte do Supremo Tribunal Federal (STF) e, em especial, do ministro Alexandre de Moraes. Eles acusam a Corte de oprimir políticos da direita e esperam que sua tese tenha a validação de um órgão internacional de direitos humanos.

Na segunda-feira, 10, o relator especial teve encontros com os ministros do STF Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes e com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), Macaé Evaristo.