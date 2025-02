O POVO News: Avião colide com carro no Rio; Atlas: Tarcísio x Lula; Tarifaço de Trump

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 12, repercute a colisão entre um avião da Gol e um carro de manutenção, no Aeroporto Internacional do Galeão, por volta das 22 horas, na noite dessa terça-feira, 11. O voo saia do Rio de Janeiro com destino a Fortaleza.

De acordo com a concessionário RIOGaleão, o acidente não deixou feridos e os passageiros foram desembarcados logo após a batida, que ocorreu enquanto a aeronave se preparava para decolar. O aeroporto segue operando normalmente.