Metas para indústria da defesa são ousadas, mas realistas e atingíveis, diz Múcio

O ministro da Defesa, José Múcio, nesta quarta-feira, 12, que as metas da Nova Indústria Brasil (NIB) para a indústria da defesa são ousadas, mas realistas e "plenamente atingíveis". As metas da Missão 6, definidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), são alcançar 55% de domínio das tecnologias críticas para a defesa até 2026, e 75% até 2033.

"O governo federal, sob a segura orientação do senhor presidente, segue avançando no desenvolvimento do Brasil e nós, da defesa, temos contribuído significativamente nessa trajetória de sucesso", disse Múcio em cerimônia no Palácio do Planalto.