Candidata em SP usou fundo de campanha para compra de perfumes, crepes, festa e chuteira

O Estadão pediu manifestações da candidata e do Republicanos, o que não havia ocorrido até a publicação deste texto. O espaço está aberto.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu a impugnação das contas da candidata a vereadora em São Paulo Alessandra Marques Martins da Costa, a Ale Marques (Podemos), por indícios de desvios do fundo de campanha nas eleições municipais de 2024 e de fraudes nas informações prestadas à Justiça Eleitoral.

Ale Marques recebeu R$ 100 mil do fundo de financiamento de campanha. Ela teve apenas 108 votos no pleito do ano passado. Segundo o Ministério Público, a então candidata usou o dinheiro para cobrir despesas pessoais. O órgão pediu à Justiça Eleitoral que ela seja condenada a devolver os recursos.