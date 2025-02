O POVO News: STF analisa queixa-crime contra Bolsonaro; Trump e taxa do aço e + notícias

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 11, repercute a análise da 1ª turma do Supremo Tribunal Federal (STF) de queixa-crime contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que decidirá se a análise continuará na Corte ou será encaminhada para a Seção Judiciária do Distrito Federal.

Para a relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, o STF não seria a instância adequada para realizar a análise desse caso, visto que o ex-presidente da República não tem direito ao foro privilegiado, já que não ocupa mais nenhum cargo político.