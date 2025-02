Filho de Arthur Lira, de 18 anos, ganha cargo com salário de R$ 8 mil em prefeitura de AL

O filho do deputado federal Arthur Lira (PP-AL), Álvaro Lira, foi nomeado Gestor Administrativo em Barra de São Miguel, no interior de Alagoas. O jovem de 18 anos receberá um salário de R$ 8 mil para atuar ao lado do prefeito Luiz Henrique Alves Pinto (PP), que assumiu após a morte de Benedito Lira, pai do ex-presidente da Câmara dos Deputados, em janeiro deste ano.

O salário de Álvaro se aproxima da remuneração da vice-prefeita, Priscila Waleska Matias de Albuquerque, cujo valor na folha de pagamento é de R$ 8.500. Com os descontos, a vice-prefeita de Barra de São Miguel recebe cerca de R$ 6.300.