EBC faz cobertura especial do Encontro de Prefeitos e Prefeitas

e seus veículos estão com uma cobertura especial do Encontro de Novos Prefeitas e Prefeitas – Governo Federal Fortalecendo os Municípios, que começou nesta terça (11) e vai até a quinta-feira (13) no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da abertura do evebto.

A iniciativa é uma parceria da EBC com as secretarias de Comunicação Social e de Relações Institucionais da Presidência da República.

Para essa transmissão, a empresa mobiliza profissionais de todos os veículos e seus principais produtos: Canal Gov, Agência Gov, A Voz do Brasil, TV Brasil, Agência Brasil, Rádio Nacional, Radioagência Nacional e redes sociais.

A EBC conta com um estúdio no local do evento, para entradas ao vivo na programação do Canal Gov e da TV Brasil. Durante o evento, estão previstas entradas ao vivo no programa A Voz do Brasil.

As duas edições do programa Bom Dia, Ministro desta semana também serão transmitidas diretamente do estúdio no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O Canal Gov tem ainda um programa especial de debates, chamado Caminhos Federativos, para receber prefeitos, prefeitas e representantes do governo federal.