Dono da Havan, Luciano Hang publica vídeo sobre Trump após 1 ano afastado da política

Aliado de primeira ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desde 2018, quando ficou conhecido por apoiar o então candidato à Presidência, Hang se afastou da vida política desde fevereiro do ano passado. Na época, o empresário disse ao Estadão que não participaria do ato convocado por Bolsonaro em fevereiro, na Avenida Paulista, nem de nenhuma agenda do tipo, e que estava "100% focado" nas atividades empresariais.

Luciano Hang viu sua popularidade aumentar desde 2018. De lá para cá, a ligação com o político rendeu consequências negativas ao catarinense, com desdobramentos judiciais. Em janeiro de 2024, foi condenado ao pagamento de R$ 85 milhões em indenização por coagir funcionários a votarem em Bolsonaro naquele ano.

A proximidade com Bolsonaro fez com que o empresário cogitasse se candidatar ao Senado em 2022. Acusado pela CPI da Covid por disseminar fake news sobre o tratamento da doença, desistiu de disputar o cargo em março daquele ano. Hang, agora, está inelegível por oito anos.