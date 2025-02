Controle de emendas deve sempre passar por aperfeiçoamento, caso necessário, diz Alcolumbre

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), disse que as emendas parlamentares devem ser aperfeiçoadas se necessário e que devem ser fiscalizadas para manter o equilíbrio das contas públicas. As declarações ocorreram na abertura do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, na manhã desta terça-feira, 11, em Brasília, na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, representantes de municípios reivindicaram mudanças no pacto federativo e a criação de programas para municípios pequenos com emendas parlamentares. Em discurso, Alcolumbre disse que um bom pacto federativo tem de permitir "que os municípios prosperem" e se manifestou em favor do fortalecimento dos municípios no Orçamento.

"É fundamental reafirmarmos o compromisso com o fortalecimento da gestão local", declarou. "Enquanto presidente do Congresso Nacional, saibam que lutaremos juntos para que os municípios sejam cada vez mais fortalecidos no Orçamento público do Brasil."