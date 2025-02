O POVO News: Trump deve anunciar tarifa de 25% sobre aço e alumínio do BR; acidente em SP

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 10, com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano. O programa repercute a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), que disse nesse domingo, 9, que fará um anúncio sobre a cobrança de 25% de tarifa sobre alumínio e aço importados. A medida deve atingir o Brasil, que exporta para os EUA.

"Qualquer aço que entrar nos Estados Unidos terá uma tarifa de 25%", afirmou Trump. O anúncio deve ocorrer nesta segunda-feira, 10. A informação foi repassada a jornalistas no avião presidencial Air Force One, enquanto o republicano estava a caminho do Super Bowl.