Desvio de emendas: conversa de ex-assessor levou PF a investigar senador Eduardo Gomes

Mensagens encontradas nos celulares apreendidos na investigação sobre o desvio de emendas no Maranhão colocaram a Polícia Federal no encalço no senador Eduardo Gomes (PL-TO). O "encontro fortuito de provas" levou a PF a pedir uma apuração independente sobre a possível participação dele no comércio de emendas. O inquérito foi aberto em agosto de 2024, mas só agora veio a público, com o levantamento do sigilo da Operação Emendário.

Em nota, o senador informou que todas as emendas individuais indicadas por ele foram destinadas ao Tocantins, Estado pelo qual se elegeu. "A única emenda individual destinada para outro Estado, foi para o Rio Grande do Sul para atender à calamidade que assolou o Estado, no valor de R$1 milhão de reais. Os recursos destinados a outros Estados foram feitos por ocasião de ser relator setorial do orçamento, atendendo a parlamentares desses Estados."