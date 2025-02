Velório de ex-prefeito de Reriutaba, Osvaldo Lemos, teve homenagem em ritmo de forró

Confira o vídeo

Quem foi Osvaldo Lemos?



Carinhosamente conhecido como “Cabeção”, Osvaldo Lemos foi prefeito de Reriutada durante dois mandatos. Engenheiro Civil por formação, ele era casado com Teté Paiva Lemos e pai do também ex-prefeito Osvaldo Neto (gestão 2017-2020).



Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Reriutaba lamentou o falecimento do ex-gestor e decretou luto de três dias.