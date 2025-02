Preocupada com a Meta, AGU pede rapidez ao STF para julgar responsabilidade das redes

A Advocacia-Geral da União (AGU) enviou nesta sexta, 7, ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma manifestação pedindo celeridade e prioridade para o julgamento que discute a responsabilidade das redes sociais por conteúdos publicados pelos usuários. Na petição, o órgão citou preocupação com as alterações promovidas na política de moderação de conteúdo da Meta, anunciadas em janeiro. "Revela-se premente a conclusão do julgamento, por essa Suprema Corte, do mérito do presente recurso extraordinário, a fim de que - ao definir balizas seguras para a responsabilização dos provedores de aplicações por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros - se promova um ambiente digital seguro e caracterizado pelo respeito aos direitos fundamentais e aos valores democráticos", defende a AGU.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A análise começou no final do ano passado e foi suspensa por pedido do ministro André Mendonça em 18 de dezembro. Ele tem 90 dias para devolver o processo para julgamento, sem contar o período de recesso do Judiciário (entre 20 de dezembro e 31 de janeiro). O presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, já disse que o julgamento será pautado assim que Mendonça liberar.