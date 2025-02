Deputado investigado por desvio de emendas no CE é aposta de Cid Gomes para o Senado em 2026

De olho no governo do Ceará em 2026, o senador Cid Gomes começou a costurar a sucessão do PSB no Senado. A aposta é o deputado Antônio Luiz Rodrigues Mano Júnior, o Júnior Mano, recém-filiado ao partido, após ter sido expulso do PL. A pré-candidatura de Júnior Mano ao Senado foi mencionada publicamente pela primeira vez nesta sexta-feira, 7, em um evento de filiação do PSB, em Fortaleza, no Ceará. O vice-presidente Geraldo Alckmin estava presente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "O meu candidato é o Júnior Mano a senador. Quero deixar isso aqui de pouco. E nós teremos outros candidatos a deputado federal", disse Cid Gomes.

O senador tem planos de disputar novamente o governo do Ceará, Estado que administrou de 2007 a 2014. O deputado, no entanto, é pressionado por uma investigação da Polícia Federal sobre o desvio de emendas parlamentares. Ele é suspeito de envolvimento em uma esquema de venda de emendas a prefeituras do Ceará. As suspeitas que recaem sobre Júnior Mano levaram a PF a pedir a transferência do caso ao Supremo Tribunal Federal (STF). No documento, os investigadores afirmam ter encontrado indícios de "envolvimento direto" do parlamentar nos desvios para "alimentar o esquema (de compra de votos) e consolidar sua base de apoio político".