STF autoriza transferência de 'kid preto' preso em Brasília para Manaus

Moraes aceitou o pedido da defesa para que o acusado fique detido na cidade onde sua família mora. Hélio é um dos "kids pretos" - militares formados pelo Curso de Operações Especiais do Exército Brasileiro - e foi preso em novembro do ano passado na Operação Contragolpe, deflagrada pela Polícia Federal (PF).

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira, 4, a transferência do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima do Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília, para o 7.º Batalhão de Polícia do Exército, em Manaus.

Os presos foram indiciados pela PF no inquérito no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é acusado de tentativa de golpe. O caso está na Procuradoria-Geral da República (PGR) e aguarda decisão do procurador-geral, Paulo Gonet, sobre a denúncia dos acusados ao STF.

Além do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, também estão presos na capital federal o general da reserva do Exército Mário Fernandes (ex-secretário-executivo da Presidência da República no governo Bolsonaro) e o major Rodrigo Bezerra de Azevedo.

De acordo com a PF, os "kids pretos" Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo teriam atuado no núcleo operacional do plano golpista. Eles teriam agido sob o comando do general Mário Fernandes e com o suporte do policial federal Wladimir Matos Soares, utilizando-se, aponta a investigação, "de elevado nível de conhecimento técnico-militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas, as quais envolviam, inclusive, o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes", do STF.