Quero reconstruir a Praça dos 3 Poderes, que foi desmontada no 8 de janeiro de 2023, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 6, que pretende "reconstruir" a Praça dos Três Poderes após os atos golpistas de 8 de janeiro, mas que o tombamento de prédios públicos dificulta qualquer mudança.

A Praça dos Três Poderes, porém, não sofreu grandes atos de destruição no 8 de janeiro, como aconteceu com as sedes dos Três Poderes (Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso). A praça já se encontra aberta ao público.