O POVO News: Mundo reage à ameaça de Trump contra Gaza; Argentina deixa OMS; tragédia na Bahia

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 6, com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano. O programa repercute as reações do mundo à fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), sobre tomar o "controle da Faixa de Gaza". Organizações palestinas, países árabes e ocidentais, além da Organização das Nações Unidas (ONU), repudiaram o anúncio feito na terça-feira, 4.

"Os Estados Unidos assumirão o controle da Faixa de Gaza e também faremos um bom trabalho", disse o republicano. A fala de Trump ocorreu ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Natanyahu.