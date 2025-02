O POVO News: Lula volta a criticar Trump; Bolsonaro comemora e elogia Hugo Motta

Com a apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News realiza a 521ª edição na noite desta quinta-feira, 6. A programação repercute crítica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para o petista, foi equivocada a fala do republicano sobre transformar a Faixa de Gaza em uma "Riviera".

