Está muito distante do processo eleitoral para discutir pesquisa, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relativizou nesta quinta-feira, 6, as últimas pesquisas de intenção de voto divulgadas nos últimos dias, mesmo uma que o apontou como líder das intenções de voto em todos os cenário. Lula disse que as pesquisas não podem ser levadas "tão a sério" a essa altura do campeonato, "nem quando ganha, nem quando perde".

Lula concedeu entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia, nesta quinta. Disse que o governo terá de "trabalhar muito" para combater o negacionismo daqui para frente.