Vereador invade unidade de saúde, desestabiliza médicos e paciente morre na ação

Vereador da cidade de Felício dos Santos (MG) invadiu UBS sob a justificativa que estaria fazendo fiscalização do dinheiro da Prefeitura

Segundo nota de repúdio publicada pela Prefeitura do município mineiro, o vereador Wladimir Canuto (Avante) invadiu a Sala Vermelha de uma UBS da cidade, na última segunda-feira, 3.

Uma confusão causada por um vereador da cidade de Felício dos Santos (MG), em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), terminou com um paciente morto.

A Prefeitura alega que o parlamentar adentrou a sala de "maneira abrupta e injustificada", realizando "agressões verbais contra servidores públicos", além de agredir "fisicamente uma servidora pública no exercício de sua função".

"O salário que todos os funcionários da prefeitura recebem, eu fiscalizo. Eu tenho que ver se eles estão trabalhando de acordo e se são merecedores do salário que recebem", disse.

Ainda segundo Canuto, ele encontrou um dos médicos no celular e questionou se aquilo era uma emergência. Depois o vereador entrou em outra sala onde estaria outro médico.

Ao encontrar algumas pessoas no local, ele afirma ter perguntado se havia ali algum médico, e uma mulher disse ser médica, quando ele fechou a porta e saiu. Ele nega que tenha havido qualquer agressão física.

Médica responde vereador

Na postagem de Canuto, a médica Larissa Vieira afirma que era ela quem estava na sala invadida. Ela disse que estava "realizando o atendimento de alta complexidade", quando a sala foi "invadida em um momento de um procedimento que exigia total atenção no meu paciente".

A Prefeitura afirma que irá tomar as "providências cabíveis, sejam elas administrativas e judiciais, para a devida responsabilização dos fatos". A nota também diz que o órgão espera providências da Câmara Municipal, classificando as atitudes do vereador como "levianas" e "criminosas".