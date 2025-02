STF cobra explicações do tribunal do 'vale-peru' sobre auxílio de R$10 mil para juízes

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu explicações do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador José Zuquim Nogueira, sobre o auxílio-alimentação de R$ 10 mil - o penduricalho "vale-peru" - pago aos magistrados do Estado em dezembro.

Zanin também solicitou informações do ministro Mauro Campbell Marques, corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão que fiscaliza o Poder Judiciário, que mandou suspender o pagamento por considerar o valor exorbitante.