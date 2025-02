PrEP: deputada propõe política de conscientização e uso racional de Profilaxia Pré-Exposição

A PrEP começou a ser distribuída pelo SUS em janeiro de 2018 / Crédito: Dovulgação/Ministério da Saúde

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) um projeto de lei, de autoria da deputada estadual Luana Régia (Cidadania), que propõe a criação da uma Política Permanente de Conscientização e Promoção do Uso Racional da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) no âmbito do Estado do Ceará. Segundo a parlamentar, essa política permanente tem os seguintes objetivos:

- informar e conscientizar a comunidade sobre a existência da PrEP como uma opção eficaz de prevenção do HIV;

- estimular a reflexão sobre a importância da prevenção do HIV e da inclusão da PrEP como parte das estratégias de prevenção existentes;

- capacitar profissionais de saúde, educadores e outros envolvidos na promoção da saúde para fornecer informações corretas e atualizadas sobre a PrEP;

- promover eventos, palestras, workshops e debates para disseminar informações sobre a PrEP e seus benefícios;

- divulgar os serviços de saúde que oferecem a PrEP, bem como os programas governamentais ou comunitários que apoiam o acesso a essa estratégia de prevenção;

- reduzir o estigma em torno da prevenção do HIV e da utilização da PrEP, promovendo uma compreensão compassiva e acolhedora;

- estimular a adoção da PrEP como uma opção adicional de prevenção para pessoas em situações de risco, como homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais do sexo e outras populações-chave.

O que é PrEP Segundo o Ministério da Saúde, uma das formas de se prevenir do HIV é a PrEP, a Profilaxia Pré-Exposição. Ela consiste na tomada de comprimidos antes da relação sexual, que permitem ao organismo estar preparado para enfrentar um possível contato com o HIV. A pessoa em PrEP realiza acompanhamento regular de saúde, com testagem para o HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). O SUS fornece o PrEP de forma gratuita, você pode conferir onde conseguir clicando aqui. A PrEP é recomendada para pessoas que pertencem a grupos de risco, como casais soro discordantes (quando um parceiro é HIV positivo e o outro é HIV negativo), indivíduos com múltiplos parceiros sexuais, profissionais do sexo, usuários de drogas injetáveis e outras populações com maior probabilidade de contrair o vírus.

No entanto, é fundamental que a PrEP seja utilizada em conjunto com outras medidas de prevenção, como o uso de preservativos, a realização regular de testes de HIV e o acesso a serviços de saúde abrangentes. A PrEP não substitui o uso de preservativos, mas é uma estratégia adicional para prevenir o HIV. Para utilizar a PrEP corretamente, é essencial buscar orientação de um profissional de saúde, avaliar os critérios de elegibilidade e receber instruções sobre o uso adequado. A adesão correta à PrEP aumenta a proteção contra o HIV em caso de exposição ao vírus. No entanto, é importante ressaltar que a PrEP não protege contra outras doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, o uso de preservativos e a realização regular de exames também são fundamentais para a saúde sexual. É fundamental destacar que a Política de conscientização sobre a PrEP não substitui outras estratégias de prevenção do HIV, elas oferecem uma opção adicional para reduzir o risco de infecção, conforme destaca a parlamentar na justificativa do projeto.