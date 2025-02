O POVO News: Trump diz que EUA assumirão o controle de Gaza: veja reações; Lula x Bolsonaro

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 5, com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano. A programação repercute o anúncio do presidente Donald Trump nessa terça-feira, 4, que disse que os Estados Unidos "assumirão o controle" da Faixa de Gaza. A fala ocorreu ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Natanyahu. "Os Estados Unidos assumirão o controle da Faixa de Gaza e também faremos um bom trabalho", disse o republicano. Para o primeiro-ministro, essa é uma proposta que pode "mudar a história".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Trump pediu que palestinos deixem o território para viver em países como Egito e Jordânia. Após o anúncio, países árabes rechaçaram a iniciativa. A Organização pela Libertação da Palestina (OLP) e a China também se manifestaram.

Para a porta-voz do Ministérios das Relações Exteriores da China, Lin Jian, a medida se trata de uma "interferência forçada". A ideia também foi alvo de críticas do Irã. A edição traz, ainda, o impasse entre aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PT), que se manifestam desde o sábado, 1°, por meio de bonés. Nessa terça-feira, 4, o presidente Lula compartilhou em suas redes sociais um vídeo usando o acessório que tem escrito "O Brasil é dos brasileiros". O boné apareceu pela primeira vez nas eleições para as Mesas Diretora do Congresso Nacional no sábado, 1°, utilizado pela base do governo.