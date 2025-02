O POVO News: Lula provoca Bolsonaro e faz desafio; Trump ameaça Gaza e ONU responde

Com a apresentação do jornalista Marcos Tardin , o programa O POVO News realiza a 520ª edição na noite desta quarta-feira, 5. A programação repercute provocação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL) sobre as eleições presidenciais de 2026.

"Quem tentou dar um golpe e articulou a morte do presidente, do vice-presidente e do presidente do TSE não merece absolvição. Por menos do que eles fizeram, muita gente no partido comunista foi morto", disse Lula.

Outro destaque do O POVO News 2ª edição é a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donal Trump, de retirar palestinos da Faixa de Gaza. Após fala do mandatário, a Organização das Nações Unidas (ONU) alerta contra tentativa de "limpeza étnica" em Gaza.

Para tratar desses e de outros assuntos, participam do programa o colunista Carlos Mazza; o editor de Opinião, Guálter George; e o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage.