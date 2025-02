Em abril ou maio de 2026 vem, as pesquisas começam a ter proximidade com a realidade, diz Lula

Lula deu entrevista às rádios Itatiaia, Mundo Melhor e BandNewsFM BH, de Minas Gerais, na manhã desta quarta. Segundo ele, "não há pesquisa eleitoral que possa dar certo com dois anos de antecedência".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relativizou nesta quarta-feira, 5, pesquisas eleitorais divulgadas recentemente que mostram uma piora na avaliação do governo. Disse que os resultados dos levantamentos só terão "uma proximidade com a realidade" a partir de abril ou maio de 2026.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Estou convencido de que quando chegar lá para abril ou maio do ano que vem, as pesquisas começam a ter uma proximidade com a realidade. Mas por enquanto é muito cedo escolher quem vai ser candidato e querer medir a aprovação de um governo", afirmou o presidente.