STJ rejeita tese do racismo reverso

A questão foi decidida no caso de um homem branco que foi chamado "escravista cabeça branca europeia"





A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta terça-feira, 4, que o crime de injúria racial deve ser aplicado somente nos casos de ofensas dirigidas a pessoas negras. Com a decisão, o colegiado decidiu rejeitar a tese do chamado "racismo reverso", que envolve ofensas de pessoas negras contra pessoas brancas.