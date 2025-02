'Primeira vez que ele foi pragmático', diz Malafaia sobre apoio de Bolsonaro a Hugo Motta

O pastor Silas Malafaia defendeu a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro de apoiar as candidaturas de Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara dos Deputados e de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para o comando do Senado. Ambos foram eleitos com o respaldo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Malafaia afirmou que Bolsonaro, ao optar pelo apoio, demonstrou uma postura política diferente da habitual. "Foi a 1ª vez que ele foi pragmático. É a 1ª vez que Bolsonaro faz política como político", declarou o pastor.

A posição do ex-presidente gerou críticas dentro da direita, especialmente entre parlamentares que preferiam uma candidatura alinhada a um viés mais ideológico. Um dos alvos de Malafaia foi o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), que lançou sua própria candidatura à presidência da Câmara sem o respaldo do grupo bolsonarista. O pastor chamou o deputado de "garoto" que "parece buscar o suicídio político".

Segundo Malafaia, o partido Novo só teve espaço em comissões importantes nos últimos anos porque o PL, de Bolsonaro, abriu espaço. Ele ainda reforçou sua rejeição a posicionamentos radicais, tanto de direita quanto de esquerda. "Não saber ser político dificulta, inclusive, a discussão sobre a anistia aos manifestantes do 8 de Janeiro", disse. Motta afirmou no domingo, 2, que a anistia aos investigados pelos atos de 8 de janeiro será discutida em reunião de líderes nos próximos dias. Ele reconheceu que o tema divide a Câmara e garantiu que pretende tratar do assunto com "a maior imparcialidade possível". Malafaia também comentou o apoio de Bolsonaro a Alcolumbre, apesar de ter ressalvas ao senador. "O que ele fez com o André Mendonça no Senado, dificultando a indicação dele ao STF, não se faz", disse o pastor. Ainda assim, avaliou que Bolsonaro "deu apoio a ele pensando no futuro".